У отдела полиции на улице Марата в Петербурге подожгли два служебных автомобиля
В Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнюю девушку по подозрению в поджоге двух служебных автомобилей полиции у отдела на улице Марата. Уголовное дело по факту поджога уже возбуждено, пишет «Фонтанка».
В Петербурге возбудили дело после поджога двух автомобилей полиции на улице Марата
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Автомобили загорелись утром 20 сентября возле отдела полиции в центре Петербурга. По предварительным данным, возгорание произошло в результате поджога.
Первоначально сообщалось, что к случившемуся может быть причастна пенсионерка. Также появлялась информация о возможном участии подростка.
По предварительной информации, девушка могла действовать под влиянием телефонных мошенников. Сейчас подозреваемую доставляют на допрос.