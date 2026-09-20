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У отдела полиции на улице Марата в Петербурге подожгли два служебных автомобиля

В Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнюю девушку по подозрению в поджоге двух служебных автомобилей полиции у отдела на улице Марата. Уголовное дело по факту поджога уже возбуждено, пишет «Фонтанка».

В Петербурге возбудили дело после поджога двух автомобилей полиции на улице Марата

В Петербурге возбудили дело после поджога двух автомобилей полиции на улице Марата

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге возбудили дело после поджога двух автомобилей полиции на улице Марата

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Автомобили загорелись утром 20 сентября возле отдела полиции в центре Петербурга. По предварительным данным, возгорание произошло в результате поджога.

Первоначально сообщалось, что к случившемуся может быть причастна пенсионерка. Также появлялась информация о возможном участии подростка.

По предварительной информации, девушка могла действовать под влиянием телефонных мошенников. Сейчас подозреваемую доставляют на допрос.

Матвей Николаев

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