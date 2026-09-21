Крым Казаноков вновь назначен сенатором от Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о наделении Крыма Казанокова полномочиями сенатора Совета федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти республики. Об этом господин Темрезов сообщил в своем Telegram-канале.

Крым Казаноков представляет Карачаево-Черкесию в Совете федерации с июня 2019 года. Он окончил Ставропольский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Наталья Белоштейн