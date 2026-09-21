«Единая Россия» получила 70,28% голосов на выборах в Госдуму в КБР

«Единая Россия» получила 70,28% голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в Кабардино-Балкарии. За партию проголосовали более 329 тыс. человек. Такие итоги на итоговой пресс-конференции в избирательной комиссии республики озвучил председатель избиркома КБР Вячеслав Гешев, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

КПРФ по итогам голосования получила более 80 тыс. голосов, или 17,09%. За ЛДПР отдали голоса около 24 тыс. избирателей, что составляет 5,14%.

Выборы в Кабардино-Балкарии проходили с 18 по 20 сентября. Жители республики одновременно голосовали на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва и депутатов представительных органов власти в поселениях и городских округах.

Как сообщили в избиркоме КБР, в выборах участвовали представители 10 политических партий. В Южном одномандатном избирательном округе №17 были зарегистрированы шесть кандидатов.

Одновременно в республике проходили муниципальные выборы. По их итогам в Кабардино-Балкарии распределят 1 504 депутатских мандата. Среди зарегистрированных кандидатов были 69 участников специальной военной операции.

В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвовали 10 партий, выдвинувших федеральные списки. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

В единый день голосования также состоялись выборы в законодательные собрания 39 регионов и выборы высших должностных лиц субъектов РФ. В восьми регионах руководителей выбирали прямым голосованием, еще в трех — региональными парламентами. Всего на выборах подлежали замещению около 23 тыс. мандатов.

Мария Удовик