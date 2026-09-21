Стабилизацию с наличием топлива на Ставрополье планируют к началу октября

В Ставропольском крае нормализовать ситуацию на заправочных станциях планируется к началу октября. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данным властей, в регион направили дополнительные партии бензина АИ-92 и АИ-95, запасов дизельного топлива достаточно. Параллельно региональные власти готовят соглашение, которое позволит краевым сетям АЗС закупать топливо напрямую у нефтеперерабатывающих заводов вертикально интегрированных компаний. Планируется, что решение позволит снизить влияние биржевых закупок на конечную стоимость топлива.

Кроме того, в ближайшее время власти намерены заключить соглашение с крупной частной компанией, работающей на рынке ГСМ Ставрополья. Документ предусматривает ограничение торговой наценки — не более 6%. Подготовку этого решения поручено ускорить.

«Напряженная ситуация на рынке — не повод завышать цены», — подытожил господин Владимиров.

Константин Соловьев