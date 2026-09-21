В Орловском районе ввели режим ЧС из-за схода 27 вагонов

Режим ЧС установили в Орловском районе Ростовской области. Причиной стал сход 27 вагонов (25 из них опрокинулись) грузового поезда недалеко от станции «Ельмут» Северо-Кавказской железной дороги. Инцидент произошел 20 сентября и обошелся без пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Маневровый локомотив отбуксировал 43 неповрежденных вагона на станцию «Двойная». На месте все еще идут аварийно-восстановительные работы. Временно шесть поездов перенаправили в обход барьерного места.

Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.

Мария Хоперская