На Дону задержали 19-летнего жителя по делу о попытке поджога энергообъекта

В Азовском районе Ростовской области задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в попытке поджога объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, задержанный намеревался совершить поджог за вознаграждение. Указания он, как считают в полиции, получил от неизвестных, связавшихся с ним через мессенджер.

В отношении жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ о покушении на террористический акт. Он задержан.

Валерий Климов