«Стабильные правила игры помогут сдерживать рост себестоимости проектов»

Минстрой разработал законодательные предложения, направленные на ускорение реализации масштабных инвестпроектов и, как следствие, сокращение инвестиционно-строительного цикла. Одно из них предлагает увеличить срок действия заморозки требований строительных регламентов для действующих градостроительных планов с полутора лет до трех. Инициатива обусловлена тем, что частые изменения нормативов вынуждают застройщиков неоднократно перепроектировать долгосрочные объекты. Своим мнением по этому поводу с «Ъ-Ростов» поделился директор проекта ЖК «Столицыно» (ГК ТОЧНО) Геннадий Ивашин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«Одно из самых дорогих на стройке — это время. Когда проект уже запущен, а правила по ходу меняются, девелоперу приходится буквально делать шаг назад: переделывать документы, заново проходить согласования, менять технические решения. Все это означает дополнительные расходы и потерю времени. В итоге, растет не только срок реализации, но и стоимость проекта.

Поэтому инициативу Минстроя по увеличению срока действия зафиксированных требований с полутора до трех лет я оцениваю положительно. Для крупных проектов полтора года — весьма небольшой срок. От начала проектирования до активного строительства часто проходит больше времени. И если в этот период меняются нормы, то проект приходится корректировать, а иногда пересматривать принятые решения.

Три года дают проекту гораздо больше устойчивости: команда понимает, по каким правилам она работает, может заранее планировать решения, сроки, бюджет, закупки и не тратить ресурсы на постоянную адаптацию уже принятых решений.

При этом я бы не связывал сокращение административных процедур со снижением качества строительства. Качество объекта определяется, прежде всего, качеством проектной документации, соблюдением обязательных требований безопасности, строительным контролем, квалификацией подрядчиков и ответственностью всех участников процесса. Сокращение дублирующих или избыточных процедур, само по себе, не означает снижения требований к готовому объекту.

Что касается стоимости строительства, здесь эффект будет скорее косвенным. Любая задержка — это дополнительные расходы: содержание площадки, работа команды, техника, кредиты, рост цен на материалы. Если же приходится пересматривать принятые решения, возникают дополнительные затраты. Поэтому сокращение сроков и более стабильные правила игры, действительно, помогут сдерживать рост себестоимости.

Но ожидать, что только эти изменения автоматически приведут на рынке к снижению цены квадратного метра, было бы неправильно. На конечную цену влияют сразу несколько факторов — стоимость земли, финансирования, материалов, рабочей силы, подключения к инфраструктуре и, конечно, спрос.

На мой взгляд, главный плюс инициативы в другом. Строительство — отрасль, где очень важна предсказуемость. Чем меньше проекту приходится возвращаться назад и переделывать то, что ранее было сделано, тем быстрее и эффективнее идет стройка. А это выгодно всем: и девелоперам, и подрядчикам, и покупателям жилья».