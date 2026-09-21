Чечня и Дагестан вошли в число регионов России с самой высокой явкой на выборах

Регионы Северного Кавказа заняли ведущие позиции по явке избирателей на выборах 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные избирательных комиссий и органов исполнительной власти регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Наибольшая явка зафиксирована в Чечне — 95,19%. Второе место занимает Дагестан, где, по предварительным итоговым данным, проголосовали около 87% избирателей.

В Ингушетии и Северной Осетии — Алании явка к 18:00 мск 20 сентября составляла около 84%. В Карачаево-Черкесии к тому же времени показатель достиг 82,91%.

В Кабардино-Балкарии явка составила 80,47%, в Ставропольском крае — 65,03%. При этом данные по ряду регионов являются предварительными и фиксируют явку на определенное время.

Валерий Климов