«Единая Россия» лидирует в большинстве округов на выборах в петербургский ЗакС

Кандидаты от «Единой России», по данным ГАС «Выборы» на утро 21 сентября, опережают своих оппонентов от других партий в 21 из 25 округов на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Еще в двух округах фаворитами числятся «Зеленые». Также по одномандатным округам в городской парламент проходят кандидат от ЛДПР и «Новых людей». Все четверо ранее уже представляли эти территории в ЗакСе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партия «Единая Россия» занимает первое место в большинстве округов в петербургское Законодательное собрание

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Партия «Единая Россия» занимает первое место в большинстве округов в петербургское Законодательное собрание

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Так, в 6-м округе конкурентов опережает депутат Михаил Амосов, в этот раз выдвинутый партией «Зеленые». Еще один представитель экологической партии, депутат Андрей Алескеров, лидирует в 16-м округе. В парламенте они до 2023 года представляли партию «Справедливая Россия». В 21-м округе большинство голосов, по данным ГАС «Выборы», сохраняется у депутата от ЛДПР Андрея Малкова. Аналогичный расклад в 24-м округе, где лидирует руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Петербурга Дмитрий Павлов.

Среди единороссов, лидирующих в одномандатных округах, только трое не являются действующими депутатами. Это замглавы администрации Выборгского района Наталия Никишина, выдвинутая в 5-м округе, глава МО №65 Александр Белов в 13-м округе, а также глава МО «Георгиевский» Виталий Жолдасов в 22-м округе. Отметим, господин Жолдасов опережает действующего вице-спикера Заксобрания, лидера фракции ЛДПР Павла Иткина. У единоросса сейчас, по предварительным данным, свыше 39,5 тысячи голосов, а у господина Иткина — 9,2 тысячи.

Голосование по выборам депутатов Законодательного собрания Петербурга проходило три дня, с 18 по 20 сентября. Всего избирается 50 депутатов: 25 по одномандатным округам, а еще 25 — по партийным спискам. По предварительным данным подсчета голосов, партсписок «Справедливой России» набрал чуть больше 3% голосов и не проходит в следующий созыв.

Константин Леньков