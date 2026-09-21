«Справедливая Россия» не проходит в Заксобрание Петербурга

По предварительным данным на утро 21 сентября «Единая Россия» получает 53,9% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга по единому округу, следует из данных ГАС «Выборы». ЛДПР и КПРФ получили почти равное количество голосов — их поддержали 11,5% и 11,2% избирателей соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партия «Справедливая Россия» не проходит в Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Партия «Справедливая Россия» не проходит в Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

У «Новых людей», по данным ГАС «Выборы», 6% голосов, а у «Зеленых» чуть меньше — 5,9%. У «Справедливой России» пока насчитали 3,21% бюллетеней. К распределению мандов в городском парламенте допускаются партии, преодолевшие 5% барьер. Всего в выборах по единому округу участвовали шесть партий.

Выборы проходили в Петербурге с 18 по 20 сентября. В них приняли участие свыше половины зарегистрированных избирателей. За два часа до закрытия участков Горизбирком заявил о явке на выборах в ЗакС на уровне 51,46%. Это больше двух миллионов человек. На выборах в Государственную думу проголосовали 50,74% избирателей.

Константин Леньков