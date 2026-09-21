Турналог в Ростове-на-Дону увеличился в 1,8 раза и достиг 75,4 млн рублей

Объем поступлений в бюджет Ростова-на-Дону от туристического налога на начало сентября 2026 года достиг 75,4 млн руб. Это в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Данные изданию «Ведомости Юг» предоставили в прессслужбе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рост обусловлен двумя факторами: с января ставка налога увеличена с 1% до 2%, а также расширена налогооблагаемая база. Сейчас в единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности включены 250 средств размещения, прошедших процедуру самооценки.

В их числе — один кемпинг, шесть баз отдыха, 206 гостиниц и 37 гостевых домов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество объектов в реестре выросло на 41,2 %.

Мария Хоперская