В Новороссийске потери воды в сетях за два года снизились до 56%

Потери воды в сетях Новороссийска за два года снизились почти на 14 процентных пунктов — с 70% до 56%. К концу 2026 года власти рассчитывают сократить показатель до 53%, стало известно на недавней пресс-конференции главы города Андрея Кравченко с представителями СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Снижения удалось добиться на фоне масштабной реконструкции коммунальной инфраструктуры. За два года в городе отремонтировали около 42 км водопроводных сетей. Количество аварийных бригад увеличили в семь раз — с одной в конце 2024 года.

По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, число обращений жителей по вопросам водоснабжения и водоотведения на прямую линию губернатора снизилось в пять раз. Кроме того, при поддержке краевых властей на модернизацию системы заключены дополнительные соглашения почти на 3 млрд руб.

Власти продолжают подготовку концессионного соглашения с МУП «Водоканал». Предварительный объем инвестиций в проект оценивается примерно в 110 млрд руб., его основные параметры планируется определить до конца года.

Анна Гречко