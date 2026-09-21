За неделю в Ростовской области потушили 140 пожаров

За прошедшую неделю в Ростовской области потушили 140 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарные ликвидировали 58 техногенных пожаров, спасли 21 человека, однако два человека погибли. Кроме того, спасатели потушили 82 загорания сухой растительности и мусора.

Специалистов привлекали к ликвидации последствий 24 ДТП, где погибли два человека. Спасти удалось четверых. На водных объектах Ростовской области зарегистрировали три происшествия, погиб один человек, спасли трех.

Мария Хоперская