Явка в Петербурге достигла 50%

Больше половины избирателей проголосовали в Санкт-Петербурге. По состоянию на 18:00 20 сентября явка на выборах в Государственную думу в городе составила 50,74%. На участки пришли свыше двух миллионов человек. Явка на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга составила 51,46%. Последние данные по ходу голосования озвучил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. До закрытия избирательных участков остается меньше часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше половины избирателей пришли на участки для голосования в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Больше половины избирателей пришли на участки для голосования в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербургская явка за два дня обогнала показатели 2021 года. Пять лет назад на выборах в Госдуму проголосовали 37% зарегистрированных избирателей, а на выборах в городской парламент — 35%.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Явки сделаны».

Константин Леньков