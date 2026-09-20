Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Явка в Петербурге достигла 50%

Больше половины избирателей проголосовали в Санкт-Петербурге. По состоянию на 18:00 20 сентября явка на выборах в Государственную думу в городе составила 50,74%. На участки пришли свыше двух миллионов человек. Явка на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга составила 51,46%. Последние данные по ходу голосования озвучил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. До закрытия избирательных участков остается меньше часа.

Больше половины избирателей пришли на участки для голосования в Петербурге

Больше половины избирателей пришли на участки для голосования в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Больше половины избирателей пришли на участки для голосования в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербургская явка за два дня обогнала показатели 2021 года. Пять лет назад на выборах в Госдуму проголосовали 37% зарегистрированных избирателей, а на выборах в городской парламент — 35%.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Явки сделаны».

Константин Леньков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд