На Дону изменили маршруты пассажирских поездов из-за схода вагонов грузового состава

Из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне «Двойная — Ельмут» ряд пассажирских поездов в Ростовской области следует измененным маршрутом в обход барьерного участка. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Так, через станции Волгоград — Морозовская — Лихая — Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая проследуют: поезд № 363 Челябинск — Сириус (отправление — 19 сентября), поезд, № 491 Казань — Адлер (отправление — 20 сентября), поезд № 127 Красноярск — Адлер (отправление — 18 сентября).

Через станции Тихорецкая — Батайск — Лихая — Морозовская с выходом на основной маршрут на станции Волгоград будут направлены: поезд № 354 Сириус — Пермь (отправление — 20 сентября), поезд № 462 Адлер — Уфа (отправление — 20 сентября), поезд № 510 Новороссийск — Казань (отправление — 21 сентября).

Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения на участке. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннее содействие. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.

Мария Хоперская