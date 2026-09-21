Жительница Тарасовского района отдала мошенникам почти 2 млн рублей

Жительница Тарасовского района отдала мошенникам около 2 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Потерпевшая на искала дополнительный заработок на сайте по подбору вакансий. С ней связался неизвестный, предложивший легкий доход за счёт инвестиций. Поверив в возможность быстрой прибыли, женщина оформила кредит и начала переводить средства на брокерский счет: сначала она перечислила 1,2 млн руб., а затем, следуя указаниям злоумышленника, добавила ещё 500 тыс. руб.

Позднее жительница обнаружила, что в личном кабинете на платформе все сделки закрыты, депозит обнулён, профиль заблокирован, а переписка удалена — тогда она осознала, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Мария Хоперская