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За сутки в Ростовской области ликвидировали 37 пожаров, погиб человек

В воскресенье, 20 сентября, в Ростовской области ликвидировали 37 возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарно-спасательные подразделения потушили шесть техногенных пожаров и 31 загорание сухой растительности и мусора. В одном из техногенных пожаров погиб человек.

Кроме того, специалистов привлекали к ликвидации девяти ДТП. Спасти удалось шесть человек. Также зафиксировано одно происшествие на воде. Погиб один человек.

На места выезжали 236 человек, 59 единиц техники.

Мария Хоперская

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