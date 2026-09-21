За сутки в Ростовской области ликвидировали 37 пожаров, погиб человек

В воскресенье, 20 сентября, в Ростовской области ликвидировали 37 возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарно-спасательные подразделения потушили шесть техногенных пожаров и 31 загорание сухой растительности и мусора. В одном из техногенных пожаров погиб человек.

Кроме того, специалистов привлекали к ликвидации девяти ДТП. Спасти удалось шесть человек. Также зафиксировано одно происшествие на воде. Погиб один человек.

На места выезжали 236 человек, 59 единиц техники.

Мария Хоперская