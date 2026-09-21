В границах трех улиц Ростова из-за ремонта отключили горячую воду

В Ростове-на-Дону в связи с аварийным тепловой сети временно прекращена подача горячего водоснабжения. Работы ведутся на проспекте Коммунистический, 39, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Без горячей воды остались жители домов на проспекте Коммунистический: 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/8, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/2, 31, 31/1, 31/2, 31/2а, 31/3, 31/4, 32/1, 32/2, 32/2а, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/3а, 34/5, 34/6, 35, 35/2, 35/4, 35/3, 36/1, 37, 37/1, 37/2.

Кроме того, горячей воды нет у жителей улицы 2-я Краснодарская. Речь идет о домах под номерами: 80, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2; на проспекте Стачки: 215, 215б, 215/1, 215/2, 215/3, 217/1, 217/2, 217/3, 219, 219/2, 219/3, 221, 221/1, 223/1, 223/2, 223/3, 225, 225/2.

Восстановить горячее водоснабжение планируется сегодня.

Мария Хоперская