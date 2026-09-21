На Дону прокуратура инициировала проверку после схода вагонов на перегоне

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на перегоне «Двойная — Ельмут», произошедшего 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

В результате инцидента случилось аварийное отключение контактной сети, изза чего были задержаны четыре пассажирских поезда. По данным ведомства, в ходе происшествия никто не пострадал.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Мария Хоперская