На Дону прокуратура инициировала проверку после схода вагонов на перегоне
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на перегоне «Двойная — Ельмут», произошедшего 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Южная транспортная прокуратура
В результате инцидента случилось аварийное отключение контактной сети, изза чего были задержаны четыре пассажирских поезда. По данным ведомства, в ходе происшествия никто не пострадал.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.