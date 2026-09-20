Явка на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области достигла 65%

В 18:00 20 сентября явка на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области приблизилась к 65%. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Голосование проходило три дня. Участки работали с 8:00 до 20:00. Всего в этом году в выборах могли принять участие более 3 млн избирателей Ростовской области. Жители региона голосовали на выборах депутатов Государственной Думы, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания и выборах депутатов органов местного самоуправления.

Мария Иванова