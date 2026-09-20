Расписание поездов изменено из-за схода вагонов с рельсов в Ростовской области

График движения пассажирских поездов изменен из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов 20 сентября в 13:26. Скорректированы маршруты следования пассажирских поездов, организована перевозка автобусами пассажиров поездов дальнего следования из Тихорецка до Сальска, из Ростова-на-Дону и Сальска до Волгодонска. Пассажиров поездов, задерживающихся в пути следования более четырех часов, обеспечат на вокзалах бутилированной водой и питанием.

Также изменено расписание пригородных поездов. Движение на участке Куберле – Сальск остановлено. 20 сентября от станции Куберле отменен состав Зимовники – Ростов, пассажиры со станции Куберле отправлены до Сальска автотранспортом. Маршрут следования поезда Ростов – Волгодонская сокращен до станции Сальск. На 21 сентября сокращены маршруты следования четырех пригородных поездов Ростов – Зимовники - Ростов и Ростов – Волгодонская – Ростов. Они будут курсировать по маршруту Ростов – Сальск – Ростов.

Мария Иванова