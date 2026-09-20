Явки сделаны

По итогам двух дней голосования на избирательных участках в Санкт-Петербурге в нем поучаствовали свыше 1,6 млн человек. Это больше 41% от числа зарегистрированных на территории города избирателей. Явка на выборах в Госдуму и Законодательное собрание в 2026 году уже обогнала посещаемость участков за три дня голосования в 2021-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По состоянию на 12:00 третьего дня голосования в Петербурге явка достигла 43,29%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ По состоянию на 12:00 третьего дня голосования в Петербурге явка достигла 43,29%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 19 сентября в городе насчитали 1,67 млн проголосовавших на выборах в Государственную думу. Чуть больше избирателей приняли участие в выборах в Законодательное собрание. Это 41,29 и 41,91% от общего числа зарегистрированных избирателей, которых в городе насчитывается чуть больше 4 млн. Львиная доля избирателей пришла на участки в первый день трехдневного голосования — 1,1 млн человек. В этот же день «Единая Россия» призывала своих сторонников посетить участки.

«Явка — это интерес избирателей к выборам. Явка — это основной показатель легитимности. Санкт-Петербургская комиссия к большой явке относится прекрасно»,— рассказал журналистам член горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Пять лет назад, на выборах в сентябре 2021 года, за три дня на участки пришли 37,35% избирателей (тогда активным избирательным правом обладали 3,8 млн человек). Петербург в тот год вошел в антирейтинг регионов в связи с наименьшим интересом избирателей к выборам.

На протяжении двух дней голосования представители политических партий, принимающих участие в выборах, делились наблюдениями по количеству проголосовавших. Они сообщали о расхождении в количестве проголосовавших, указанных в актах, с числом, внесенным в ГАС «Выборы», а наблюдатели вели собственный подсчет гостей на УИК. Разницу между данными актов о перемещении бюллетеней с промежуточных результатов в ГАС избирком объяснил наличием нескольких актов: каждый составляют для отдельного типа хранения бюллетеней. Также в городской комиссии не советуют ориентироваться на подсчет проголосовавших, который вели наблюдатели.

«Они считают сами, по головам. Насколько мы понимаем: сколько было участников голосования. Мы считаем, что это не выдерживает никакой критики, у нас это делается в соответствии со списками избирателей, по книгам. Только на эти цифры мы опираемся. Так или иначе, окончательная явка у нас только в протоколе»,— объяснял журналистам член горизбиркома Юрий Кузьмин.

Политолог Дмитрий Солонников не исключает, что по итогам трех дней голосования проголосуют 51–55% избирателей. Перед выборами он прогнозировал преодоление 40%-ного барьера.

«Я искренне думал, что явка будет больше 40%, но она уже после двух дней больше 40%. Скорее всего, она сегодня перейдет за 50%. Вот это, конечно, неожиданность»,— считает господин Солонников.

По состоянию на 12:00 третьего дня голосования в Петербурге явка достигла 43,29%.

Константин Леньков