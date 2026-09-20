В Ростове на Портовой улице автобус сбил пенсионерку

В воскресенье в 15:50 на ул. Портовой, 248 в Ростове-на-Дону автобус сбил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Автобус МАЗ, следующий по маршруту №8 (ГПЗ-10 — «Мегамаг») наехал на 83-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части «без цели ее перехода», сказано в сообщении. На момент ДТП в салоне автобуса находились шесть пассажиров. Пешеход получила травмы и была госпитализирована. О других пострадавших не сообщается.

Мария Иванова