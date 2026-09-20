В Ростове открыли сквер на месте снесенного исторического здания

На месте снесенного аварийного здания на ул. Социалистической, 129 в Ростове-на-Дону открыли сквер. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Сквер назван «Кленовым двориком». В нем высажено около 50 деревьев, установлены навесы с качелями и скамейками, детская горка с домиком. На стену одного из домов, примыкающих к скверу, панируют нанести мурал. Все работы проведены за счет инвесторов и предпринимателей.

Мария Иванова