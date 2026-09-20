На Дону пассажирские поезда задерживаются из-за схода грузового с рельсов

В Ростовской области четыре пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В воскресенье в 13:26 на перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет. К месту происшествия направлены восстановительные поезда.

Мария Иванова