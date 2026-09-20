Сергей Меняйло вновь избран главой Северной Осетии

Парламент Северной Осетии переизбрал на должность главы республики Сергея Меняйло. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

За кандидатуру Сергея Меняйло проголосовал 61 депутат. Заместитель гендиректора ООО «Селенгауголь» Алексей Варнавин набрал пять голосов, за депутата парламента РСО-Алания, директора Северо-Осетинского театра им. Тхапсаева Чермена Дудати никто не проголосовал, следует из сообщения.

Сергей Меняйло возглавляет республику с 2021 года. До этого, с 2016 года он работал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2014-2016 годах был губернатором Севастополя и одновременно возглавлял местное правительство.

Мария Иванова