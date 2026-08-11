В Новороссийске к учебному году не хватает 44 учителей

В Новороссийске образовательные учреждения готовят к новому учебному году, при этом школам не хватает 44 учителей-предметников. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник городского управления образования Елена Середа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Наиболее востребованы учителя русского языка и литературы, иностранных языков, математики, физики, химии и биологии, а также педагоги-психологи. Для закрытия вакансий используют несколько механизмов: 16 молодых специалистов придут в школы по целевым договорам, еще 18 студентов уже работают в образовательных учреждениях.

С 1 сентября по программе «Земский учитель» договоры заключат с четырьмя педагогами для школ №24, 26 и 31. Еще 21 учитель прошел переподготовку по математике и информатике в Финансовом университете при правительстве РФ.

Параллельно в школах и детских садах идут ремонтные работы. В частности, ремонтируют фасады ТЭЛ, школ №22 и 29 и детского сада №63, кровли шести школ и детского сада №79. В 10 образовательных организациях ремонтируют спортивные залы и площадки.

В ряде учреждений обновляют инженерные сети. Специалисты ремонтируют веранды и пищеблоки, благоустраивают территории.

Для подвоза учеников к школам закреплено 28 автобусов. Сейчас ими пользуются 3219 учащихся. Транспорт оборудован необходимыми системами безопасности и работает по утвержденным маршрутам. При этом городу требуется еще четыре школьных автобуса.

К новому учебному году также приобрели 151 286 учебников на 132,93 млн руб. Среди новых изданий — учебники «История нашего края» для 5–7 классов, «Искусственный интеллект» для 5–8 классов, а также пособия по элементарной физике и основам семейной жизни для 10-х классов.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата учителя в Новороссийске составляет 72 тыс. руб. При этом перед началом нового учебного года нагрузку на работников планируют снижать.

Анна Гречко