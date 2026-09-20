В Каменск-Шахтинском Ростовской области на пожаре погиб пенсионер

Сегодня утром в микрорайоне Лиховском Каменск-Шахтинска Ростовской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«На улице Пушкина загорелся частный дом. О произошедшем в пожарную охрану сообщила соседка, которую громким лаем разбудил пес»,— сказано в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили возгорание на площади 5 кв.м. На месте пожара обнаружен погибший — 66-летний хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

Мария Иванова