Рашид Темрезов предложил троих кандидатов в Совфед от Карачаево-Черкесии

На заседании Народного собрания Карачаево-Черкесии глава республики Рашид Темрезов представил депутатам троих кандидатов на пост сенатора от исполнительной власти региона. Об этом сообщает ТАСС.

В числе кандидатов сенатор РФ Крым Казаноков и депутаты Народного собрания (парламента) Фатима Карданова и Игорь Гонов.

Исполнительную власть Карачаево-Черкессии в Совете Федерации с сентября 2021 года представляет Крым Казаноков, законодательный орган региона — Ахмат Салпагаров, переизбранный в сентябре 2024 года.

Мария Иванова