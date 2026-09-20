Из-за атаки БПЛА в подмосковных Котельниках повреждены три многоквартирных дома
Три многоквартирных дома были повреждены в подмосковных Котельниках при атаке беспилотников на столичный регион. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Соболев.
«Зафиксированы попадания в многоквартирные дома в микрорайоне Новые Котельники (дома 14, 16 и 20)», — сообщил чиновник. Также обломки упали на частный дом на улице Малая Колхозная и на склад.
О повреждении жилой многоэтажки также сообщили в Люберцах.
При атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека, пострадали 20, включая троих детей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке на город. СКР возбудил уголовное дело.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на столицу, сбив свыше 1600 аппаратов на всех рубежах, из них 450 — на подлете к Москве. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в 17 округах региона было уничтожено 249 беспилотников.
Помимо Котельников и Люберец, где в одном из домов горели квартиры на трех этажах, повреждения зафиксированы в 12 жилых домах в Молоково, а также по одному дому в Милькове и Андреевском.
В ответ на повреждения, для жильцов пострадавшего дома в Люберцах был организован пункт временного размещения. В Подмосковье начался поквартирный обход для фиксации всех повреждений, включая восстановление остекления. Главы муниципалитетов и Фонд капитального ремонта получили поручения для скорейшего приведения домов в порядок.