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Из-за атаки БПЛА в подмосковных Котельниках повреждены три многоквартирных дома

Три многоквартирных дома были повреждены в подмосковных Котельниках при атаке беспилотников на столичный регион. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Соболев.

«Зафиксированы попадания в многоквартирные дома в микрорайоне Новые Котельники (дома 14, 16 и 20)», — сообщил чиновник. Также обломки упали на частный дом на улице Малая Колхозная и на склад.

О повреждении жилой многоэтажки также сообщили в Люберцах.

При атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека, пострадали 20, включая троих детей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке на город. СКР возбудил уголовное дело.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на столицу, сбив свыше 1600 аппаратов на всех рубежах, из них 450 — на подлете к Москве. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в 17 округах региона было уничтожено 249 беспилотников.

Помимо Котельников и Люберец, где в одном из домов горели квартиры на трех этажах, повреждения зафиксированы в 12 жилых домах в Молоково, а также по одному дому в Милькове и Андреевском.

В ответ на повреждения, для жильцов пострадавшего дома в Люберцах был организован пункт временного размещения. В Подмосковье начался поквартирный обход для фиксации всех повреждений, включая восстановление остекления. Главы муниципалитетов и Фонд капитального ремонта получили поручения для скорейшего приведения домов в порядок.

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