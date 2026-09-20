Из-за атаки БПЛА в подмосковных Котельниках повреждены три многоквартирных дома

Три многоквартирных дома были повреждены в подмосковных Котельниках при атаке беспилотников на столичный регион. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Соболев.

«Зафиксированы попадания в многоквартирные дома в микрорайоне Новые Котельники (дома 14, 16 и 20)», — сообщил чиновник. Также обломки упали на частный дом на улице Малая Колхозная и на склад.

О повреждении жилой многоэтажки также сообщили в Люберцах.

При атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека, пострадали 20, включая троих детей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке на город. СКР возбудил уголовное дело.