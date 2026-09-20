В подмосковных Люберцах развернули ПВР после атаки беспилотников

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Пункт временного размещения — это первый этап помощи жильцам, пока специалисты оценивают состояние поврежденного дома и размер ущерба. В аналогичном случае после следственных действий проводилась отдельная комиссия, которая должна была определить масштаб повреждений и необходимые меры поддержки.

Если квартиры требуют ремонта, эвакуированным жильцам могут предоставить временное жилье за счет властей региона на весь срок восстановительных работ. Такая схема позволяет разделить экстренное размещение людей и последующее расселение на период ремонта.