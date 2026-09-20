В подмосковных Люберцах развернули ПВР после атаки беспилотников
В подмосковных Люберцах организовали пункт временного размещения для жильцов поврежденного при атаке беспилотников дома. ПВР развернут на базе школы «Феникс» на улице Летчика Ларюшина, сообщил ТАСС глава округа Владимир Волков.
Чиновник уточнил, что повреждения получила жилая многоэтажка, расположенная по адресу: ул. Летчика Ларюшина, д.4, корп.1. Сейчас здание обследуют.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что при атаке БПЛА в регионе погибли два человека, пострадали 20, включая троих детей. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке на город. СКР возбудил уголовное дело.
Пункт временного размещения — это первый этап помощи жильцам, пока специалисты оценивают состояние поврежденного дома и размер ущерба. В аналогичном случае после следственных действий проводилась отдельная комиссия, которая должна была определить масштаб повреждений и необходимые меры поддержки.
Если квартиры требуют ремонта, эвакуированным жильцам могут предоставить временное жилье за счет властей региона на весь срок восстановительных работ. Такая схема позволяет разделить экстренное размещение людей и последующее расселение на период ремонта.