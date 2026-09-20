СКР возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки БПЛА в Московском регионе. Ведомство подтвердило, что в результате есть погибшие и пострадавшие.

«В ночь на 20 сентября 2026 года ВСУ осуществили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на гражданские объекты в Москве и Московской области», — указано в заявлении СКР. Дело расследуется по статье 205 УК РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека, пострадали 20 — в том числе трое детей. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО за последние сутки отразили самую массированную атаку БПЛА на город.