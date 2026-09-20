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СКР возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки БПЛА в Московском регионе. Ведомство подтвердило, что в результате есть погибшие и пострадавшие.

«В ночь на 20 сентября 2026 года ВСУ осуществили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на гражданские объекты в Москве и Московской области», — указано в заявлении СКР. Дело расследуется по статье 205 УК РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека, пострадали 20 — в том числе трое детей. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО за последние сутки отразили самую массированную атаку БПЛА на город.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Квалификация атаки по статье 205 УК РФ означает расследование произошедшего как террористического акта. Дела о значительных преступлениях с использованием беспилотников и ракет на территории России расследует Управление ГСУ Следственного комитета России, поэтому решение запускает расследование в рамках этой специализированной практики, а не только фиксацию последствий атаки.

В июне 2023 года после попадания начиненного взрывчаткой беспилотника в жилой дом в Воронеже СКР применил пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ: в формулировку вошли действия группой лиц по предварительному сговору, угроза гибели людей, значительный ущерб и иные тяжкие последствия. В мае 2023 года атаку беспилотников на Москву ведомство также квалифицировало как теракт.

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