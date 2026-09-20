СКР возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки БПЛА в Московском регионе. Ведомство подтвердило, что в результате есть погибшие и пострадавшие.
«В ночь на 20 сентября 2026 года ВСУ осуществили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на гражданские объекты в Москве и Московской области», — указано в заявлении СКР. Дело расследуется по статье 205 УК РФ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека, пострадали 20 — в том числе трое детей. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО за последние сутки отразили самую массированную атаку БПЛА на город.
Квалификация атаки по статье 205 УК РФ означает расследование произошедшего как террористического акта. Дела о значительных преступлениях с использованием беспилотников и ракет на территории России расследует Управление ГСУ Следственного комитета России, поэтому решение запускает расследование в рамках этой специализированной практики, а не только фиксацию последствий атаки.
В июне 2023 года после попадания начиненного взрывчаткой беспилотника в жилой дом в Воронеже СКР применил пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ: в формулировку вошли действия группой лиц по предварительному сговору, угроза гибели людей, значительный ущерб и иные тяжкие последствия. В мае 2023 года атаку беспилотников на Москву ведомство также квалифицировало как теракт.