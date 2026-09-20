Воробьев: 15 человек госпитализированы после атаки БПЛА на Подмосковье

После ночных ударов беспилотников ВСУ по Подмосковью 20 человек обратились за медицинской помощью, среди них трое детей. Госпитализированы 15 пострадавших, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Погибли два человека: 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском.

В Раменском два подростка 14 и 15 лет получили травмы и переломы. Сейчас они находятся в Подольской детской больнице, скоро их переведут в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В том же округе пострадали шестеро взрослых. Одного из них сейчас оперируют.

В Люберцах пострадали двое мужчин. Одного из них доставили в больницу, второму помощь оказали на месте без госпитализации. В Ленинском округе, по словам господина Воробьева, пострадали двое — мужчина и женщина. Их доставили в больницу с осколочными ранениями ног. Глава муниципалитета ранее сообщал о пяти пострадавших.

В Домодедово ранения получили четверо взрослых — они госпитализированы с осколочными ранениями. 11-летний ребенок повредил ногу. В Котельниках медицинская помощь потребовалась двум мужчинам, от госпитализации они отказались.

«Параллельно начинаем восстанавливать поврежденные дома. Уже идет поквартирный обход — фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление»,— написал Андрей Воробьев в Telegram-канале. По его словам, главы муниципалитетов и Фонд капитального ремонта получили поручения для скорейшего приведения домов в порядок.

Ночная атака на Москву и область, по словам мэра столицы Сергея Собянина, стала самой массированной. Со вчерашнего дня на всех рубежах силы ПВО сбили 1600 украинских БПЛА. Повреждены объект на МНПЗ и жилой дом на Ореховском бульваре. СКР возбудил уголовное дело о теракте.