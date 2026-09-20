За сутки в Ростовской области потушили девять техногенных пожаров

За 19 сентября пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также спасатели потушили восемь возгораний сухой растительности и десять загораний мусора. Кроме того, сотрудники МЧС выезжали на места двух ДТП для помощи в ликвидации последствий.

Всего по вызовам за сутки выезжали 188 человек и 47 единиц техники.

Мария Иванова