За сутки в Ростовской области потушили девять техногенных пожаров
За 19 сентября пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также спасатели потушили восемь возгораний сухой растительности и десять загораний мусора. Кроме того, сотрудники МЧС выезжали на места двух ДТП для помощи в ликвидации последствий.
Всего по вызовам за сутки выезжали 188 человек и 47 единиц техники.