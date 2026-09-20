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Над Ростовской областью за ночь уничтожили около 120 беспилотников

Ночью Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Всего было уничтожено около 120 дронов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Беспилотники уничтожены в Каменске-Шахтинском, а также в Веселовском, Чертковском, Миллеровском, Морозовском, Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Азовском, Аксайском и Орловском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться»,— написал Юрий Слюсарь..

Мария Иванова

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