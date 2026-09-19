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В Таганроге действуют режимы ракетной опасности и атаки БПЛА

В Таганроге объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Местных жителей просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение или подземный паркинг, а также не подходить к окнам.

Таганрожцам также напомнили о категорическом запрете на фото- и видеосъемку возможных последствий воздушной атаки. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования – 112.

Константин Соловьев

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