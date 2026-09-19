Ставрополье продолжает наращивать долю российских семян

В Ставропольском крае порядка 70% в структуре посевных площадей составляют озимые зерновые культуры. Используемые семена озимых культур — на 100% отечественной селекции. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«По семеноводству озимых культур процесс отработан и факторов, сдерживающих развитие данного направления, не отмечается. По данным культурам семеноводство в крае ведется не только научными селекционными центрами, но и крупными сельхозтоваропроизводителями края, 17 из которых имеют статус семеноводческих хозяйств»,— отметили в правительстве региона.

В 2026 году доля семян отечественной селекции по импортозависимым культурам составила: подсолнечник – 65,6% (52,8% в 2025-м); сахарная свекла – 14,4% (9,2% в 2025-м); кукуруза – 29,3% (26,9% в 2025 году).

В Ставропольском крае под урожай 2026 года заложены участки гибридизации сахарной свеклы отечественной селекции, по итогам уборки с площади 851,8 га получено 1080 тонн семян. При этом в 2025 году по итогам уборки с участков гибридизации сахарной свеклы урожай с общей уборочной площади 735 га составил 1213 тонн семян. В регионе планируют увеличить площади семенных участков до 2030 года до 1040 га, а производство семян — до 1560 тонн.

Сергей Емельянов