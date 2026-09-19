«Пожалуйста, покажите Мейксина во всех ипостасях»
Памфилова с коллегами посмотрела ИИ-видео с главой петербургского избиркома
В информационном центре Центральной избирательной комиссии 19 сентября говорили о потенциальных угрозах искусственного интеллекта. Во время встречи глава ЦИК Элла Памфилова показала коллегам минутный ИИ-ролик с участием председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина.
Глава ЦИК показала коллегам минутный ИИ-ролик с участием председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Наш коллега, руководитель избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, они сделали шуточный дипфейк, где главным действующим лицом выступает наш председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Давайте, я немножко для разрядки хочу, чтобы показали. Это как шуточное предостережение. Пожалуйста, покажите нам Мейксина во всех его ипостасях в этом фейке»,— сказала госпожа Памфилова.
Потом на протяжении минуты участники мероприятия смотрели ролик, на котором нейросетевой Мейксин приходит на участок и видит там посетителей со своим лицом: сотрудников УИК, избирателей, а также сотрудников правоохранительных органов. После этого герой ролика кричит: «Что здесь происходит?» После этого все приходит в норму и «двойники» становятся обычными людьми. Глава ГИК добавляет, что ему привиделся «страшный фейк».
Ранее сам господин Мейксин рассказал «Ъ Северо-Запад», что комиссия не имеет отношения к подготовке ролика, однако он ему понравился.