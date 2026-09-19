Главе СПбИК понравился ИИ-ролик с его участием

В Telegram-каналах, посвященных петербургской политике, 19 сентября начали распространять видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В главных ролях — председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. По сюжету глава избиркома приходит на участок и встречает своих двойников среди избирателей, членов УИК, а также сотрудников правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По сюжету глава избиркома приходит на участок и встречает своих двойников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ По сюжету глава избиркома приходит на участок и встречает своих двойников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В конце ролика нейросетевой Мейксин кричит: «Что здесь вообще происходит». После этого двойники превращаются в обычных людей. ИИ-главу ГИК спрашивают, что случилось, на что председатель избиркома отвечает, что все в порядке и ему привиделся «один страшный фейк».

Настоящий председатель Горизбиркома Мейксин в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» рассказал, что комиссия не имеет отношения к видео. При этом сам ролик ему понравился.

«Смеюсь второй день. Я его вчера получил утром. Мне понравилось. Кто-то очень креативно подошел к этому вопросу. По крайней мере ничего плохого там нет. На самом деле, это очень хороший пример того, как можно сделать очень достоверное видео, используя современные технологии»,— рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад» господин Мейксин.

Председатель избиркома добавил, что пока комиссия не сталкивалась с настоящими фейками в рамках текущей избирательной кампании.

О возможных попытках повлиять на ход голосования глава Горизбиркома рассказывал в интервью «Ъ Северо-Запад». Подробнее – в материале «В России нет "неважных" избирательных кампаний».

Константин Леньков