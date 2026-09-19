Явка в Петербурге почти достигла уровня 2021 года

По состоянию на 15:00 во второй день голосования, 19 сентября, явка на выборах депутатов Государственной думы в Санкт-Петербурге достигла 34,52%. За полтора дня на участках проголосовало 1,4 млн человек. Столько же избирателей приняли участие в выборах в Заксобрание. Явка составила 34,77% от числа зарегистрированных избирателей. Данные озвучил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

«Мы видим, что явка на Законодательном собрании стала чуть-чуть больше — это абсолютно оправданно, на наш взгляд, потому что именно на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга у нас работают экстерриториальные избирательные участки. Там голосуют только на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга»,— сказал господин Кузьмин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во второй день голосования, 19 сентября, явка на выборах депутатов Государственной думы в Санкт-Петербурге достигла 34,52%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Во второй день голосования, 19 сентября, явка на выборах депутатов Государственной думы в Санкт-Петербурге достигла 34,52%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За первый день на участках в городе на думских выборах проголосовали 27,1% избирателей, а на выборах в городской парламент — 26,93%. Пять лет назад, в 2021 году, итоговая явка в Северной столице составила 37% и 35% соответственно.

Голосование завершится вечером 20 сентября. Всего планируется избрать 50 депутатов городского парламента: 25 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам. По Госдуме выборы проходят в восьми одномандатных округах. Еще местные выборы проходят в МО «Автово», а в МО «Оккервиль», МО «Новоизмайловское» и МО «Красненькая речка» — дополнительные выборы.

Константин Леньков