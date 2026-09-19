Итоговая явка в первый день выборов в Петербурге составила 27%

По итогам первого дня голосования, 18 сентября, в Санкт-Петербурге на выборах в Государственную думу проголосовали 1,1 млн человек. Это 27,1% от числа зарегистрированных избирателей. На выборах депутатов Законодательного собрания явка составила 26,93%. Данные о количестве проголосовавших привел член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

На губернаторских выборах в 2024 году в первый день проголосовало 16,91% от числа зарегистрированных избирателей. На думских выборах 2021 года в Северной столице в первый день на участки пришли 12,25% избирателей.

В соседней Ленинградской области явка в первый день на выборах в Госдуму составила 29,73%. По стране этот показатель почти достиг 30%.

Подробнее о событиях первого дня голосования в Санкт-Петербурге — в материале «Ъ Северо-Запад» «Электоральное спокойствие».

Константин Леньков