В Дагестане не выявили нарушений на избирательных участках

В Дагестане задействовали порядка 4 тыс. независимых наблюдателей на каждом избирательном участке. Нарушений, способных повлиять на результаты голосования, на данный момент не выявлено. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Махачкале функционирует Центр общественного наблюдения за ходом голосования. В нем организовано круглосуточное видеонаблюдение с избирательных участков, оборудованы автоматизированные рабочие места для волонтеров, а сведения о выявленных нарушениях оперативно передаются в региональный общественный штаб.

В состав штаба входят политологи, юристы, журналисты, социологи и другие специалисты. Сообщения от наблюдателей, работающих непосредственно на участках, также поступают сюда.

Константин Соловьев