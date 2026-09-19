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Красный мост в Дагестане планируют восстановить до конца октября

В Дагестане проинспектировали ремонтные работы на автомобильной дороге «Шамилькала — Унцукуль», а также реконструкции Красного моста в Гергебильском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

По данным властей, ремонт ведется в соответствии с графиком, завершение объекта ожидается в установленные сроки. На Красном мосту, как отмечает подрядная организация, работы идут планомерно, при этом ключевые этапы могут быть завершены досрочно. Сейчас на объекте устроена технологическая дорога с водопропускными трубами, подготовлена площадка для подъезда строительной техники, выполнен демонтаж асфальтового покрытия, а также ведется устройство временных опор с последующим поднятием пролетного строения.

Красный мост был поврежден паводками и закрыт в июле из-за аварийного состояния. Его восстановление планируется завершить до конца октября.

Константин Соловьев

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