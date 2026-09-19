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Международные эксперты наблюдают за выборами в Кабардино-Балкарии

В дни голосования – 18, 19 и 20 сентября – в Кабардино-Балкарии работают международные электоральные эксперты. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Иностранные наблюдатели посещают избирательные участки и знакомятся с организацией избирательного процесса. Один из них — Рамирес Пласа Кристофер Кени — назвал участие в наблюдении «интересным опытом и возможностью лично ознакомиться с организацией выборов».

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Северной Осетии более 1,4 тыс. жителей отдаленных высокогорных сел смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

Константин Соловьев

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