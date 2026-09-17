«В России нет "неважных" избирательных кампаний»

С 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной думы. В городе также состоятся выборы в новый созыв Законодательного собрания и несколько советов муниципальных образований. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в интервью «Ъ Северо-Запад» рассказал, насколько Северная столица готова к голосованию, как ГИК будет бороться с фейками и как обстоят дела у города с ДЭГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

— Завтра начинается голосование. Как Петербург готовится к голосованию?

— Подготовка к голосованию идет в плановом режиме. Идет подготовка оборудования и помещений для голосования, завершается монтаж систем видеонаблюдения и видеорегистрации. Участковые избирательные комиссии приступили к работе, сверяют списки избирателей. Тестируем программные комплексы и ГАС «Выборы», включая интерактивный блокнот. Одна из задач — минимизация человеческого фактора и ошибок. Поэтому я настаивал на применении интерактивных блокнотов, чтобы комиссии сверялись с алгоритмом. Уделяем внимание избирателям с особенностями здоровья. Ведем мониторинг доступности помещений: в этом году оснащаем все участки онлайн-сурдопереводом. Все это большая подготовительная работа.

Совместно с силовым блоком города уделяем особое внимание безопасности не только помещений, но и избирателей в дни голосования. Идет финальная проверка готовности избирательных участков, а также подготовка ко всем возможным сценариям развития событий с учетом текущих вызовов.

— Какие новшества законодательства отразятся на этих выборах?

— По большому счету, для избирателей глобальных изменений не произошло. В 2025 году утвердили новые схемы избирательных округов по Госдуме и Законодательному собранию. Их количество не изменилось — 8 и 25 соответственно. Это было обусловлено требованиями закона: схема принимается на 10 лет. За этот период появились новые застройки и микрорайоны, численность избирателей значительно выросла. Главное, что избиратели придут в те же места, где голосовали ранее.

— Допускаете, что перенарезать округа станут чаще?

— Да. Есть идея внести изменения в федеральный закон, чтобы сделать актуализацию этих округов раз в пять лет. Я считаю это целесообразным. Город активно развивается. Меняется не только количество избирателей, но и происходит миграция избирателей, допустим, из центральной части города в спальные районы, меняется состав избирателей, где-то строятся новые дома и в конкретных округах мы вынуждены делать новые избирательные участки.

Все это очень важно актуализировать. Основная задача — обеспечить равное представительство по численности избирателей в каждом округе. При этом решается еще много других организационных вопросов — например, сохранить в округах целостность территорий муниципальных образований.

— Снова проходил «ИнформУИК». Какие успехи у обходчиков, сколько удалось обойти?

— «ИнформУИК» стал достаточно знакомым для петербуржцев — он проходил у нас и в 2024 году. Это возможность для избирателей задать напрямую вопросы членам избирательной комиссий.

Почти за четыре недели работы проекта члены участковых избирательных комиссий посетили более 2 млн домовладений и проинформировали около 3 млн петербуржцев. Для членов УИК пообщаться с избирателями, получить обратную связь, мне кажется, тоже крайне бесценно.

При этом члены комиссии во время обходов ни в коем случае не агитируют. Их задача — проинформировать, сверить списки избирателей, получить, если потребуется, заявление о голосовании на дому. По опыту мы видели, что «ИнформУИК» существенно сказывается на увеличении явки избирателей. Надеемся, что это произойдет и в этот раз.

— Жители охотно открывают двери незнакомцам, которые приходят и предлагают поговорить о выборах?

— Вся беседа проходит на лестничной площадке. Хотя жители Петербурга очень активно зовут в гости, особенно избиратели серебряного возраста, угощают пирожками, сладостями, вкусностями и зовут к себе пообщаться. Но по правилам проекта члены избирательной комиссии не имеют права заходить в квартиру. В большинстве случаев это очень доброжелательное общение.

— До вашего домовладения добрались?

— У меня буквально в первые дни в парадной появилась листовка о том, что будет поквартирный обход. Я сразу подумал, что хитрые члены избирательной комиссии знают, где живет председатель горизбиркома. Но могу сказать: я был по некоторым адресам, и практически везде такие информационные материалы я увидел. И моя супруга успела пообщаться с членами комиссии, пока я был на работе. Поэтому я счастливый обладатель буклета с информацией о том, где нашей семье проголосовать.

— Насколько я помню, в этом году огромный приток впервые голосующих. Сколько их и как будете завлекать на выборы молодежь?

— Это более 85 тыс. молодых людей, которым исполнилось 18 лет. Очень важно, чтобы они приняли участие в жизни своей страны, своего города и реализовали свое активное избирательное право. Конечно, мы постараемся вместе с коллегами из комитета по молодежной политике сделать так, чтобы они получили приятный сувенир. Не буду раскрывать детали, чтобы сохранить интригу. Надеюсь, всем хватит, и первые выборы у молодых избирателей останутся в памяти как приятное событие.

— На днях начался прием заявок на надомное голосование. Насколько востребован этот формат?

— Это удобная возможность, но ей далеко не все пользуются, потому что есть избиратели, которые считают важным лично посетить участок. Подать заявку на надомное голосование в этом году можно через портал государственных услуг. И мы считаем, что из-за этого количество заявлений может увеличиться.

— По опыту прошлых выборов предположу: кто-то посчитает, сколько времени члены УИК тратят на обход одного избирателя. Например, по одной-две минуты. Вы к таким темпам членов участковых избирательных комиссий как относитесь?

— Различные деятели в период выборов могут попытаться сделать негатив из даже самого хорошего дела. Если в квартире проживает три-четыре человека и они проголосовали — это заняло бы пять-десять минут. Потом вычисляют, что кто-то голосовал за две минуты. Сову натянуть на глобус можно, было бы желание. Смотря какая задача. Если задача из удобного для избирателей мероприятия сделать информационный повод и негатив, это можно сделать по-любому.

Тем более сейчас, с помощью дип-фейков. На днях возмущенный знакомый пенсионер прислал ролик, где голосовой помощник на вопрос о голосовании уже выдает итоги. Пишет: «Как же так, Максим? Уже есть итоги, а выборов еще не было». Я ему пытаюсь объяснить, что сейчас такие технологии, что можно сделать все что хочешь. Я не удивлюсь, что появятся материалы, дискредитирующие надомное голосование.

— В ЦИК уже говорили, что ждут попыток со стороны Запада повлиять на выборы. Как Петербург к этому готовится?

— Мы в 2024 году столкнулись с большим количеством попыток противоправных действий на избирательных участках, было много недостоверной информации. Мы учитываем риски при подготовке к этим выборам, понимаем, что они никуда не делись. С учетом развития ИИ эти попытки становятся еще более изощренными, достоверно выглядящими. Это и подделка изображений, аудиозаписей, видео. Это добавляет возможности ввести в заблуждение избирателей и членов избирательных комиссий. Есть несколько направлений, по которым мы планируем противодействовать этим попыткам.

Это активное взаимодействие со СМИ и максимальная информационная открытость. В дни голосования у нас традиционно работает медиацентр в Доме журналиста, и мы будем стараться давать всю информацию. Конечно, ей можно будет доверять. Будет работать Центр общественного наблюдения в Невской ратуше. Во всех территориальных избирательных комиссиях будет работать прямое видеонаблюдение. Любые спорные сообщения, которые будут появляться, будем проверять, постараемся тут же посмотреть, что происходило на избирательном участке.

У нас будут работать международные наблюдатели, представители международных миссий. Группы международных наблюдателей из СНГ и очень много наблюдателей из дальнего зарубежья. Это и европейские страны, и Африка, и Азия, и Латинская Америка. Будет отдельная миссия молодых электоральных экспертов-наблюдателей из разных стран. Мы постараемся ответить на попытки внешнего воздействия максимальной открытостью.

— Европейские страны? В том числе и из недружественных?

— Из разных. В недружественных странах тоже есть здравомыслящие люди. И их много. Не знаю, доедут они до Санкт-Петербурга или нет, но точно они будут наблюдать на выборах в Российской Федерации.

— В этом году для избирателей из Петербурга также будут участки в Мариуполе, в воинских частях в новых регионах. Как быстро результаты поступят к вам?

— Избирательные участки в Мариуполе и воинских частях, по большому счету, ничем не отличаются от обычных избирательных участков, кроме вопросов, связанных с безопасностью. То есть осуществляется подсчет бюллетеней, оформляются протоколы и точно так же информация передается в ТИК с этих комиссий. Дальше территориальные избирательные комиссии вводят эти данные в систему ГАС «Выборы».

— Когда горизбирком объявит результаты?

— В 20:00 20 сентября начнется подсчет голосов. Через какое-то время будет появляться информация с участков с небольшим количеством избирателей. По нашей оценке, наверное, к полуночи уже появится информация с участков, где 200–300 избирателей. И дальше по мере подсчета данные будут вводить в ГАС «Выборы», вся картинка будет потихонечку дополняться. Прогнозно, мы должны посчитать итоги по всем избирательным участкам к утру и небольшую часть — максимум в первой половине 21 сентября. Если не будет каких-то чрезвычайных историй, которые потребуют более длительного подсчета. Такое было в истории избирательной системы, но, надеюсь, все пройдет без затруднений.

— Часть регионов Северо-Западного федерального округа применят ДЭГ. Как в Петербурге с этим обстоят дела?

— Вместе с нашими коллегами из Ленинградской области идем к этому. ДЭГ — очень перспективное направление как дополнение к существующему классическому голосованию. Оно не исключает ни в коем случае обычный формат. Для небольших регионов решить технические вопросы проще, поэтому они быстрее идут в ДЭГ. У нас более 4 млн избирателей. Нам требуется подготовка — в первую очередь, сопоставление данных ГАС «Выборы» и Госуслуг. Как только будем готовы, безусловно, постараемся также сделать все возможное, чтобы ДЭГ был в Петербурге.

Мы один из немногих субъектов Российской Федерации, где пять видов написания города: «г», «г.», «гор», «гор.» и «Санкт-Петербург» без уточнений. Основой ГАС «Выборы» является паспортная база от МВД, а в «Госуслугах» избиратель данные заполняет сам. Человек поменял фамилию, а в Госуслугах оставил старую, сменил адрес — в Госуслугах старый, и так далее. У нас было около 170 тыс. несопоставленных записей. Не очень много, но если они не смогут проголосовать через ДЭГ, то это будет большой негатив для избирательной системы. Недопустимый. Мы ведем эту работу по сопоставлению, но она еще какое-то время займет. Это как собака, бегающая за своим хвостом: мы сопоставляем базы, но при этом появляются новые несопоставленные записи. Сейчас ведется обсуждение использования ИНН и СНИЛС как идентификаторов, чтобы не было вопросов сопоставления данных из разных источников. Думаю, какие-то новации на эту тему будут. Эти проблемы не только у Петербурга, но и в других регионах.

— Что ждать избирателю, который пришел проголосовать? Будут ли его тщательнее досматривать? Есть пожелания или рекомендации, как надо идти на участок?

— Первое пожелание, конечно, не забыть взять с собой паспорт. Да, безусловно, меры безопасности очень серьезно усилены. Помимо стандартных рамок-детекторов, есть еще и другие средства контроля, которые будут применяться на участках. Не буду раскрывать детали, чтобы не помогать тем, кто хочет что-то нехорошее сделать. Я могу порекомендовать не брать с собой большие сумки. Безопасность на избирательном участке — это важный вопрос не только для самого избирателя, но и для всех присутствующих на участке. Уверен, избиратели отнесутся к этому с пониманием.

— В ряде регионов и в Петербурге были случаи снятия кандидатов через суды за нарушение авторских прав. Вы сами как относитесь к этой практике, не избыточна ли такая норма?

— Есть закон, который устанавливает требования ко всем участникам избирательной кампании. Что касается использования авторских прав в агитационных материалах, то очень важно, чтобы все были в равных условиях. Если кандидат использует образ или музыку без разрешения, пытаясь получить дополнительную узнаваемость, наверное, абсолютно правильно, что законодательство регулирует этот вопрос. Если возникают какие-то споры, для этого есть судебные инстанции.

— Как комиссия относится к решениям судов, когда кандидат не согласен с отказом в регистрации, а потом через суд доказывает, что это было неправильно, и надо его допустить к выборам?

— Во-первых, их очень немного, во-вторых, я не считаю возможным комментировать решения судов, согласен я с ними или не согласен. Вопрос — насколько соблюдены нюансы избирательного законодательства. Например, один из недавних судов: нашу позицию поддержал ЦИК, но суд принял другое решение. Поэтому есть восприятие законодательства избирательными комиссиями, и есть то, как на это смотрят судебные инстанции.

— Максим Семенович, это первые федеральные выборы в Государственную думу, которые комиссия проводит при вас. Какое голосование сложнее в организации?

— Во-первых, не первые федеральные выборы. У нас в 2024 году были большие выборы президента, самые главные выборы в стране. В России не существует «неважных» избирательных кампаний. А предстоящая — вообще судьбоносная. Это накладывает высокую ответственность. Мы должны и федеральные выборы провести, важные для города выборы в Заксобрание, еще добавились муниципальные выборы в Автово и довыборы в трех муниципалитетах. Для нас очень важно, чтобы все прошло на очень высоком уровне, максимально открыто, в соответствии с законом. Это основной ориентир с учетом внешнего давления и условий, в которых мы подходим к этой кампании.

— Вы больше 20 лет в органах государственной власти. Работали в районной администрации, правительстве, сейчас в избирательной системе. Где интересней?

— Открою небольшой секрет. Я мечтал быть офицером. Моего деда из Ленинграда в первый день войны призвали на фронт. После Победы все писали заявление на демобилизацию, а его отправили в академию. Дед стал кадровым военным, всю жизнь служил стране. Я любовался его формой с орденами и медалями. Он был моим моральным ориентиром, я мечтал служить стране, как мой дед. В 91-м я окончил школу. Полный развал страны. Дело было даже не столько в службе в армии, сколько в выживании, поэтому я сначала работал на заводе, потом в различных структурах. В 28 лет меня пригласили в администрацию Кировского района. Оказалось, это такая же форма служения, только не военная, а гражданская.

Она тяжелая, во многом неблагодарная. У нас почему-то принято ругать государственных служащих. Я считаю, каждый должен делать так, чтобы в твоем городе и твоей родной стране было хорошо. Важно брать на себя ответственность. Знаете, у многих мужчин к 40 годам есть кризис среднего возраста, период, когда начинается оценка «а что я сделал». Я, например, не страдал кризисом среднего возраста.

Каждое место, где проходит моя служба,— оно разное. Я пришел, когда, если помните, было много негатива к избирательной системе. Я начал спрашивать экспертов, коллег, как нормализовать работу избирательной системы, хотя она и так неплохо работала. Было очень много человеческого фактора, ошибок, которые превращались в скандалы. Не по злому умыслу, но, к сожалению, это было.

Мы начали заниматься конфликтологией и обучением членов комиссий. Трехдневное голосование — очень большая нагрузка для членов УИК. Устаешь, что-то забываешь, а дальше «доброжелатели», чаще — специально обученные, начинают из этого раздувать истории. Стрессоустойчивость, обучение членов избирательных комиссий дает хорошие результаты. Член комиссии должен понимать, как реагировать, и не совершать ошибок под эмоциями. Просто на каждом месте необходимо искренне болеть и пытаться сделать направление твоей работы лучше. Тогда все получится.

Подготовил Константин Леньков