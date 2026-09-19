Ставрополь получил 20 новых автобусов для маршрута №13

В Ставрополе на маршрут №13 — один из наиболее востребованных в городе — вышли 20 новых автобусов, закупленных при поддержке Минтранса России. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, транспортные средства большой вместимости оснащены низким полом, что облегчает посадку для родителей с колясками и маломобильных пассажиров. Каждый автобус оборудован системой кондиционирования и терминалом для безналичной оплаты проезда.

Обновление пассажирского автопарка охватывает не только краевую столицу, но и весь регион. Планируется, что до конца года Ставропольский край получит более 70 новых городских автобусов.

Константин Соловьев