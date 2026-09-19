Более 1,4 тысячи жителей высокогорных сел Северной Осетии смогут проголосовать

В Северной Осетии более 1,4 тыс. жителей отдаленных высокогорных сел смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Сергея Меняйло Фото: соцсети Сергея Меняйло

Для этого избирательные участки организованы непосредственно в населенных пунктах, где отсутствуют постоянные помещения для голосования: в Садоне, Верхнем Мизуре, Задалеске, Эзми, Верхнем Зарамаге и других селах.

«Мы понимаем, что для жителей высокогорья дорога до ближайшего участка может быть непростой. Поэтому наша задача — создать все условия, чтобы человек мог проголосовать там, где он живет, без лишних трудностей», — говорится в сообщении Сергея Меняйло.

Константин Соловьев