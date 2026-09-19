Суд в Петербурге отстранил члена УИК за внесение отметки в бюллетень

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 18 сентября отстранил от работы на избирательном участке члена УИК №57 Андрея Чернобаева. Господин Чернобаев, согласно заявлению УИК, испортил бюллетень по выборам депутатов Госдумы в 216-м округе, поставив в нем пометку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иск стал первым судебным разбирательством, связанным с проведением голосования в городе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Иск стал первым судебным разбирательством, связанным с проведением голосования в городе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе петербургских судов, нарушение выявили члены комиссии еще вечером 17 сентября, накануне старта голосования, во время подготовки бюллетеней. Членам комиссий запрещено вносить какие-либо символы в поле для избирателя. «Ъ Северо-Запад» уточнили, что господина Чернобаева в УИК направила партия «Справедливая Россия».

«Осуществил порчу бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы <...>путем нанесения символов в поле для оставления голоса избирателя, о чем членами УИК №57 составлен соответствующий акт»,— говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Как отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, иск УИК №57 стал первым судебным разбирательством, связанным с проведением голосования в городе.

Выборы продлятся до вечера 20 сентября. В городе на выходных выбирают депутатов Госдумы, Законодательного собрания, а также ряда муниципальных образований. Подробнее о первом дне трехдневного голосования — в материале «Ъ Северо-Запад» «Электоральное спокойствие».

Константин Леньков