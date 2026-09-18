Электоральное спокойствие

Трехдневное голосование в Санкт-Петербурге стартовало в тихой обстановке без происшествий и каких-либо заметных нештатных ситуаций. Вопросы к избирательной системе возникли в основном у представителей «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ. Их наблюдателей массово не допускали к работе на избирательных участках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография К 15:00 в Петербурге на избирательных участках насчитали 609 тыс. проголосовавших на выборах в Государственную думу, примерно 15% от зарегистрированных избирателей Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото Обжаловать действия комиссий представителям партий тоже удавалось с трудом Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В споре о том, когда идти на участок, превалируют два варианта: пятница и воскресенье Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 К 15:00 в Петербурге на избирательных участках насчитали 609 тыс. проголосовавших на выборах в Государственную думу, примерно 15% от зарегистрированных избирателей Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото Обжаловать действия комиссий представителям партий тоже удавалось с трудом Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В споре о том, когда идти на участок, превалируют два варианта: пятница и воскресенье Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото

Петербуржцы выдвинулись на выборы с самого утра. В первый час у входа на территорию школ и других учреждений, принимающих выборы, выстраивались очереди желающих проголосовать на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Также до полудня поторопились на участки губернатор Александр Беглов и его коллеги из правительства города. Двинулась туда и мобилизационная база «Единой России», которую призывали голосовать именно в пятницу.

Губернатор Беглов, например, во время визита на участок в Василеостровском районе рассказал журналистам, что «всегда старается прийти пораньше, чтобы потом заняться делами». Судя по прошлым избирательным кампаниям, такую привычку градоначальник завел недавно — раньше он чаще появлялся на участке именно в последний день.

Среди других «жаворонков» оказались спикер Законодательного собрания Александр Бельский, первый номер общегородского списка «Зеленых» Марина Шишкина и глава общественного штаба «Новых людей» Дмитрий Панов.

К 15:00 в Петербурге на избирательных участках насчитали 609 тыс. проголосовавших на выборах в Государственную думу, примерно 15% от зарегистрированных избирателей. На выборах в городской парламент отметились 14,7% избирателей, около 594 тыс. человек. Северная столица немного уступает общефедеральной явке. По стране к этому времени проголосовало примерно 20% избирателей.

Также с утра начали появляться сообщения от политических партий, у которых наблюдателей не допустили до работы на участках. «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ заявили на своих ресурсах, что члены комиссии обосновывали отказы, например, отсутствием активного избирательного права на кандидатах. Некоторые кандидаты столкнулись с более экзотическими ситуациями. Так, в некоторых районных администрация якобы работали «подставные члены ТИК», которые принимали списки наблюдателей, однако к комиссии не имели отношения. «Настоящие» ТИК позже отвечали, что не получали никаких списков. Проблемы с наблюдателями у КПРФ и «Яблока» были не только в городе, но и в соседней Ленобласти.

Обжаловать действия комиссий представителям партий тоже удавалось с трудом. Справедливороссы, например, жаловались на неработающую почту горизбиркома и ЦИК. Коммунисту, кандидату в Госдуму по 214-му округу Ивану Чангли пришлось восемь часов ждать ответа ТИК на свою жалобу о недопуске наблюдателей. До горизбиркома, по заявлениям представителей комиссии, официальные жалобы еще не добрались.

Международные наблюдатели на пресс-мероприятиях для журналистов тоже хвалят местных организаторов выборов. Никаких проблем или нарушений при волеизъявлении горожан они не заметили. Про ситуации с недопуском наблюдателей они не слышали.

Впереди еще два дня голосования, но ключевые события будут разворачиваться 20 сентября. В споре о том, когда идти на участок, превалировали два варианта: пятница и воскресенье.

Константин Леньков