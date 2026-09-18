Главные новости за 18 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронеже явка на выборах выросла в пять раз за счет досрочного голосования. Согласно данным системы «Выборы», к 15:00 первого дня голосования 17 сентября 2021 года в городе проголосовали почти 62 тыс. человек. В этом году к 15:00 18 сентября в голосовании приняли участие более 322 тыс. избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Воронежской области на площади Ленина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Здание правительства Воронежской области на площади Ленина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Полсотни украшений возрастом более 41 тыс. лет нашли на стоянке Костенки под Воронежем. Ученые обнаружили около 50 раковин в культурном слое, возраст которого оценивается в 41,5–41 тыс. лет. Особый интерес представляют две морские раковины, наличие которых указывает на торговые или миграционные контакты древних обитателей Дона с южными регионами Восточной Европы.

На выплаты компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак ВСУ, Белгородской области из федерального бюджета выделили 960 млн руб. Первые выплаты уже начались. Чтобы получить их, белгородцам необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, где их машина получила повреждения.

В особой экономической зоне «Третий полюс» в Железногорске Курской области запустили завод резинотехнических изделий — на нем будут изготавливать сырую смесь, заготовки для бескамерных шин и продукцию для горнорудной промышленности. Инвестиции в проект составили 500 млн руб.

Кирпичный завод и 7 га земли продают в Липецкой области за 47 млн руб. Одноэтажное нежилое здание площадью почти 1 га принадлежит ООО «Никольский кирпичный завод». На имуществе лежит обременение — арест, предусматривающий запрет на проведение регистрационных действий.

Суд принял к производству иск «Орелгосзаказчика» по «Титанику» к властям региона. Заявление касается оспаривания нарушения закона о контрактной системе, допущенного при закупках на строительство многопрофильного медцентра областной клинической больницы, получившего указанное прозвище.

Экс-директор тамбовского «Мостостроя» ответит в суде за уклонение от налогов на 215 млн руб. До ноября 2022 года компанию возглавлял Василий Сивохин. Следствие считает, что бывший гендиректор предприятия отразил в налоговых декларациях за 2019–2022 годы ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 40 фирмами.

Егор Якимов